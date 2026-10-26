¡Grande pa! Su primer baby está en camino “Me quedé colgado frente a la cámara, se me nubló todo. Eso me pasó mucho los primeros tiempos al enterarme de la hermosa noticia”, contó Abraham Cab…

“Me quedé colgado frente a la cámara, se me nubló todo. Eso me pasó mucho los primeros tiempos al enterarme de la hermosa noticia”, contó Abraham Cabral, cronista de Unicanal, recordando cómo fueron los primeros días tras enterarse que será papá. El periodista, muy conocido como “Pucho”, está muy feliz por el embarazo de su “amorcito corazón”, Ángeles Cabral.

En charla con Crónica, he’i que vive un momento más que emocionante. “Es indescriptible. Siento que todos los días estoy en el aire. Ya tiene 9 semanitas y ahora que ya pudimos contar la noticia es como que lo puedo expresar y me siento más tranquilo. Explotamos de felicidad, nos abrazamos y lloramos con mi señora”, contó el papi pyahu que este año le juró amor eterno a su lapa.

Había sido que ¡nombre y todo ya tiene el bebé! El papi baboso contó que ya saben cómo se va a llamar la criatura que llega para inundar la casa de amor, travesuras y felicidad. La noticia se hizo oficial en estos días cuando el comunicador he’i: “Bebé Cabral en camino”. El rollo le tiró buenos deseos a la pareja que está en la dulce espera.