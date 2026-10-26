Guillermo Benítez y “Bigote” fuera del clásico El entrenador azulgrana Gustavo Costas confirmó que ambos aún no están del todo recuperados.

Gustavo Costas, entrenador de Cerro Porteño, reconoció en conferencia de prensa que los laterales del Ciclón, Guillermo Benítez y Fabricio Domínguez Huertas, probablemente no llegarán al superclásico ante Olimpia de este domingo. “La verdad no creo que lleguen al partido, pero no están desgarrados gracias a Dios”, señaló el DT argentino.

“Tienen una contractura fuerte, pero están entrenando bien. Por ahora, después de haber hablado con el médico, es muy difícil que lleguen. Por ahí Guillermo puede llegar”, dijo Gustavo Costas a los periodistas.

Tanto Guillermo Benítez como Fabricio Domínguez estuvieron presentes en el doloroso empate ante Ameliano de hace dos semanas, lesionándose posteriormente y quedando fuera del juego de este domingo ante el Sportivo San Lorenzo.

El puesto de Benítez por la izquierda en estos momentos es cubierto por Blas Riveros, que regresó a la titularidad después de un año cargado de lesiones, mientras que Iván Ramírez reemplazó a Domínguez en la banda derecha.