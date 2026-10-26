La Muni mete pata para limpiar las zonas afectadas por la crecida en CDE La Municipalidad de Ciudad del Este arrancó una minga ambiental en el barrio San Rafael para juntar la basura que dejó el agua en la zona.

La Municipalidad de Ciudad del Este arrancó una minga ambiental en el barrio San Rafael para juntar la basura que dejó el agua en la zona.

Con escobas, herramientas y mucho trabajo por delante, se puso en marcha el operativo de en uno de los sectores más golpeados por las inundaciones.

El trabajo está encabezado por el intendente Pedro Acuña, con los empleados municipales, además se sumaron agentes de la Policía Municipal de Tránsito, de Orden y Seguridad y efectivos del Área Naval del Este, el Centro de Reserva N.º 10 y la 3.ª División de Infantería.

Mientras tanto, la comuna sigue asistiendo a las familias afectadas por la crecida, con entrega de alimentos, vestimentas y atención médica, buscando dar una mano a quienes están pasando por momentos difíciles tras las inundaciones.