¿Le falta ruda? La madrina de Libertad tuvo otro inconveniente ahora Lorena Torres tuvo un accidente con su rodado la semana pasada, ahora está envuelta en una sarambi, donde supuestamente oipo’ó en seco en un karaoke. ¡Hesúkena!

La madrina de Libertad Lorena Torres realizó una fuerte denuncia contra la propietaria de un local nocturno en las redes sociales y compartió un video en donde apareció con la cara y el cuello con arañazos.

“Vos que te pensas pelotud...que no te voy a hacer nada, mirá lo que me hiciste, me dejaste como el Guasón pelotud...me destrozaste la cara, supuesta dueña del karaoke. Te voy a fundir la vida, pelotud… de cuarta, no te voy a dejar asi”, dijo la madrina del gumarelo.

Lorena acusó a la supuesta agresora de que le dañaron el vehículo tambien en el incidente, “rompiste todo mi móvil. ¿Vos crees que te voy a dejar así nomas?, sabes que no te voy a dejar debalde, voy a ser tu tormento todos los días de hoy en más, dueña de un ¡karaoke de cuarta!” y completó el jeja’o con fuertes epípetos irreproducibles.

Un poco más adelante, la supuesta víctima de la agresión publicó otro video, disculpandose de todo la maldición que tiró sobre la empresaria y su familia ndaje, “quiero disculparme sobre lo que dije sobre esa familia pero estaba totalmente sacada de mí, también por todo lo que me hicieron, ¡me pegaron entre cuatro personas! Y como voy a reaccionar así, yo me sentí indefensa, fui la víctima y me dejaron la cara toda destrozada y ¿me tengo que callar?, no me voy a callar, pero pido disculpas por el tema de la niñez porque yo también tengo una hija, pido disculpas de corazón”, gatilló.

“Yo no le toqué en ningún momento, me tenía hambre desde hace años ya, unos seis años atrás por eso pasó. Yo sola me enfrenté a los guardias, yo soy la víctima y vamos a vernos en la justicia ahora”, tiroteó Lore en su Instagram.