Nene de 5 años salió a dar una vuelta en cuatriciclo y armó un sarambi Un nene de apenas 5 años salió a la calle al mando de un cuatriciclo de 125 cc y terminó frente a una comisaría de Yaguarón. Ahora, la Fiscalía inves…

Un nene de apenas 5 años salió a la calle al mando de un cuatriciclo de 125 cc y terminó frente a una comisaría de Yaguarón. Ahora, la Fiscalía investiga el caso y citó a sus padres para declarar.

El pequeño fue visto circulando primero por una calle empedrada del barrio Santa Librada, hasta llegar a una esquina asfaltada frente a la Comisaría 15ª, donde los polis intervinieron de inmediato.

Según los primeros datos, sus padres habrían ido al supermercado y dejado al nene al cuidado de su abuela. Sin embargo, en un descuido de apenas unos segundos, el niño habría subido al cuatriciclo, que se encendía con solo apretar un botón, y salió a pasear.

El fiscal José Silguero Denis explicó en comunicación con Espresso Informativo de la 650 AM, que se investiga si hubo falta del deber de cuidado o exposición al peligro en el tránsito terrestre.

Aunque los papis llegaron muy preocupados a la comisaría para retirar al nene, deberán presentarse ante el Ministerio Público para dar explicaciones sobre lo ocurrido.

Por fortuna, el episodio no dejó personas heridas ni se registró ningún accidente. El cuatriciclo quedó incautado en el depósito policial, por disposición de la Fiscalía.

La investigación sigue en marcha para determinar si hubo alguna responsabilidad penal en este caso que pudo haber terminado de la peor manera.