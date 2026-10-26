Presi de Ameliano culpó a Cerro de su gol anulado Héctor Melgarejo aseguró que la razón por la que habrían sido perjudicados es por las quejas de la dirigencia azulgrana por la expulsión de Lucas Quintana.

El presidente del Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo, habló con el programa La Gran Jugada quejándose por el gol anulado que sufrió su equipo, el cual terminó incidiendo en la derrota que sufrieron el pasado domingo ante Olimpia. En medio de esto, aseguró que esto ocurrió por las quejas de Cerro Porteño ante la APF respecto al arbitraje.

Melgarejo dijo que después del partido habló con integrantes de la dirigencia del club azulgrana diciéndoles: “todo esto que pasó hoy fue por todo lo que ustedes hicieron durante la semana”, refiriéndose a las quejas formales que presentó el Ciclón pidiendo que le quiten la sanción de tres partidos a Lucas Quintana, ya que la Comisión de Árbitros reconoció que estuvo mal puesta.

“Está bien, estaban defendiendo los derechos de Cerro, seguro, pero eso iba a tener su repercusión en otro lado”, dijo el presidente de la V Azulada, quien después señaló que no tiene sentido qué presenten una nota en protesta por lo que ocurrió con su gol anulado, ya que no obtendrán respuesta.

Dijo que Cerro debería estar interesado por el hecho de que ocurran estas cosas en un partido de su equipo ante Olimpia, ya que además de ser su tradicional rival, chocarán ante ellos en el siguiente partido.