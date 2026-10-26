Senado va por la pérdida de investidura de Zenaida Delgado Luego del sarambi que se armó tras las denuncias por supuesto cobro de “peaje” salarial, la Mesa Directiva del Senado resolvió impulsar el proceso de…

la Mesa Directiva del Senado resolvió impulsar la pérdida de investidura de Zenaida Delgado tras las denuncias por supuesto peaje salarial a funcionarios.

Luego del sarambi que se armó tras las denuncias por supuesto cobro de “peaje” salarial, la Mesa Directiva del Senado resolvió impulsar el proceso de pérdida de investidura de la senadora Zenaida Delgado. La decisión fue anunciada por la senadora Lilian Samaniego, durante una conferencia de prensa realizada al término de la reunión.

Según las denuncias, Delgado habría exigido a tres funcionarios que gestionaran préstamos de G. 50 millones para acceder a sus nombramientos o conservar sus puestos de trabajo en la Cámara Alta.

Sin embargo, posteriormente, la legisladora habría solicitado que estos trabajadores fueran desvinculados.Por su parte, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, confirmó que se avanzará con el procedimiento, tras contar con pruebas oficiales relacionadas con las acusaciones.

Los senadores señalaron que se deberá respetar el debido proceso y garantizar el derecho a la defensa de la legisladora. Es decir, por ahora, impulsar el proceso no significa que la pérdida de investidura ya esté aprobada. Además, esperan que la Fiscalía investigue a fondo las denuncias y determine si existen responsabilidades en este caso que sacude al Senado.