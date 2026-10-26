[VÍDEO] Aliseda, del odio al amor en Barrio Obrero Luego de todo el bolonqui que se armó con el “gordito”, muchos hinchas azulgranas le terminaron perdonando al salir del estadio por el gol que le metió al Rayadito.

Ignacio Aliseda, que estuvo en el ojo de la tormenta hace menos de una semana por ser pillado por sus hinchas jugando pádel de noche, ahora volvió a ganarse el corazón de los seguidores del azulgrana gracias al gol que le convirtió anoche al Sportivo San Lorenzo, el cual sirvió para sellar la victoria de 1-3 sobre el ya descendido equipo universitario.

A la salida del Defensores del Chaco, varios hinchas de Cerro Porteño fueron abordados por el micrófono de La Tribu 1120 AM, y todos opinaron que ahora “Nacho” Aliseda puede jugar pádel todo lo que quiera sin problema. Alguno que otro hasta ya fue anticipando que el “gordito” le va a encajar unos cuantos a Olimpia para ganar el clásico.

Más temprano, antes del partido, La Tribu 1120 AM ya había consultado a los hinchas si es que estaban de acuerdo con que Aliseda fuera apartado del equipo por lo que hizo, y hubo opiniones divididas, ya que mientras algunos decían que sí, otros afirmaban que era un jugador demasiado importante para ser sacado del plantel.

El mismo Gustavo Costas dijo en conferencia de prensa, al terminar el juego ante el Rayadito, que Aliseda “por algo hoy no fue titular”, agregando que él tiene que ser consciente de que está en un club grande y que debe respetar tanto a sus compañeros como a la institución.

Debido a que fue pillado raqueteando, el “gordito” recibió una sanción bastante dura a nivel económico, ya que sufrió una reducción del 50% de su salario, algo que estaba estipulado en su contrato y que, según el presi Blas Reguera, él sabía muy bien.