[VIDEO] Atacan con piedras y bombas emblemático colegio capitalino

Estudiantes de una institución asuncena atacaron con bombas y piedras la sede de un emblemático colegio capitalino ubicado sobre Eusebio Ayala.

¡Guerra campal entre colegios desató feroz pánico sobre la avenida Eusebio Ayala! Alumnos de otra institución atacaron a mansalva las instalaciones de un histórico colegio ubicado sobre la avenida Eusebio Ayala, cerca del Mercado N° 4.

En videos virales se ve a los péndex arrojando una lluvia de piedras y bombas. El violento sarambí responde a una vieja pica y amenazas cruzadas entre colegiantes.

Agentes de la Policía Nacional intervinieron de urgencia y lograron aprehender a varios agresores. La batalla estudiantil encendió la alarma máxima entre los padres de familia de la zona.

La sitú se suma a las graves denuncias de golpizas, robos y acosos frente al Colegio Ysaty. Los tutores exigen a gritos que el MEC tome cartas en el asunto antes de que haya muertos.

El temor a más represalias mantiene en zozobra a toda la comunidad educativa capitalina. Las autoridades prometen mano dura y patrullajes reforzados para aplacar la furia escolar.

En comunicación con Crónica el director de policía de Asunción, comisario Francisco Ávalos, mencionó que lograron aprehender a algunos de los involucrados del sarambi que intentaron huir del lugar abordando un bus de la línea 38, el cual fue interceptado.

Agregó que en total lograron demorar a 8 alumnos, quienes fueron puestos a disposición de la Defensoría de la Niñez, quienes a su vez decidieron ponerlos en libertad a disposición de sus padres, pero con la obligación de prestar a declarar mañana en la oficina estatal para explicar lo sucedido.