[VIDEO] Cayeron cuatro guardias en la fuga de reos de Emboscada Fueron vistos con evidencias por cámaras de circuito cerrado.

Guardias con bolsas negras fueron pillados por cámaras de circuito cerrado en la cárcel de Emboscada.

¡Saltó la cochinada! Cayeron dos guardiacárceles metidos en la fuga de reos de Emboscada. Los agentes penitenciarios fueron pillados rescatando un bolso cargado de evidencias. Las cámaras de seguridad delataron al guardia Pedro B. (32) sacando un bulto negro.

El arriero sacó el bolso por una zona prohibida y lo llevó en moto a la casa de un camarada. Al ser alteado por la Policía, el funcionario se puso nervioso y cantó todita la verdad. La comitiva allanó la vivienda de Leandro G. (28) en la compañía Minas de Emboscada.

Incautaron 11 celulares de los presos fugados, 14 chips, una tablet y un lote de cargadores. La fiscala Fabiola Sosa ordenó la inmediata detención y encierro de los dos funcionarios.

Ambos quedaron guardados en la Comisaría 6ª por encubrir a los reclusos que se borraron. Ya suman cuatro los guardias enchiquerados tras el bochornoso escape de película.