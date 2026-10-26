[VÍDEO] La Premier destaca la “magic” de Enciso La cuenta oficial del torneo principal del fútbol inglés hizo un compilado con los mejores momentos de “La Joya” en su último partido con el Ipswich Town.

Julio Enciso sigue brillando en la Premier League con su equipo, el Ipswich Town, siendo clave en su último partido ante el Nottingham Forest, el cual terminó empatado. Su participación no solo se limitó al gol que convirtió, sino también a su constante protagonismo durante el quite.

Este fue tan fuerte, que las propias cuentas de la Premier League en las redes sociales le realizaron un pequeño compilado con los “highlights” del delantero de la Albirroja, todo esto durante aproximadamente medio minuto. La publicación rezaba “pará y disfruta de un poco de la magia de Julio Enciso”.

El futbolista de 22 años marcó el viernes su primer gol en su vuelta al Ipswich Town, aunque ya se había destacado en partidos anteriores por un par de asistencias. En lo que va del semestre ya son tres si se le suma la que dio en el triunfo de Paraguay ante Colombia en un amistoso.