[VIDEO] Le dio un infarto en pleno concierto Se trata del animador de jineteadas “Kapelú del Paraguay”.

El ambiente de las jineteadas y fiestas de campo se tiñó de luto tras una dolorosa partida. El querido Rubén G. (45), conocido como “Kpelu del Paraguay”, falleció en pleno evento.

La repentina tragedia oiko el domingo a la noche durante un festejo en la ciudad de Limpio. Cerca de las 23:00, la icónica voz de las pistas se apagó de golpe ante el susto de los presentes.

Datos preliminares indican que el animador habría sufrido un repentino problema en el corazón. Sus seguidores y amigos quedaron con el alma rota sin poder creer la triste noticia.

El karai era sumamente querido y respetado por ponerle fiesta y alegría a cada ruedo del país. Hasta ahora se aguarda el informe forense para confirmar la causa médica del deceso. La muchachada jinete ya prepara emotivos homenajes para despedir a su gran referente. “Kapelú” se fue haciendo lo que más amaba y deja un vacío gigante en la cultura popular.