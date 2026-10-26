[VIDEO] “Sólo queremos darle una cristiana sepultura”

Un joven de 23 años dejó su laburo en Villeta y volvió desesperado a su ciudad natal, Carlos Antonio López, departamento de Itapúa para buscar a su papá en las bravas aguas del río Paraná, en donde cayó mientras estaba pescando.

Don Heriberto Esteche Carmona, de 49 años, desapareció hace nueve días tras caer de una canoa mientras revisaba sus redes de pesca con un amigo. El trágico percance oiko en aguas del río Paraná en el barrio San Antonio, donde la correntada no tuvo compasión con el karai.

“Él estaba pescando en canoa con su compañero, a unos 12 metros de la orilla; vino una fuerte corriente y se lo llevó”, relató su hijo mayor, Armando Esteche, al diario Crónica.

El acompañante, Porfirio Azcona, logró salvarse nadando a duras penas, pero don Heriberto fue arrastrado por las profundidades sin dejar rastros. Apenas le llegó la desgarradora noticia, el joven no dudó ni un segundo en abandonar su puesto de maquinista en un puerto de Villeta.

“Dejé todo mi trabajo y vine directo para buscarle todos los días junto a mis hermanos y tíos. Salimos en lancha a las seis de la mañana y volvemos a las 6 de la tarde. Estamos con mis hermanos y tíos. Hasta ahora todavía no encontramos ningún indicio de él. Ocurrió el domingo 18 de octubre por la mañana su accidente”.

El joven utilizó su red social Tik Tok para pedir ayuda a todas las personas de buen corazón si llegan a enterarse del paradero de su papá. El video se hizo viral y tocó el corazón de los internautas. “Recibí mucha ayuda en los comentarios de mi posteo, pero hasta ahora todavía nadie sabe nada respecto a mi papá”.

Con el paso de los días y el dolor apretando el pecho, la esperanza de hallarlo con vida se fue apagando lentamente en el corazón familiar. “Ya pasaron nueve días y estamos resignados; sólo queremos encontrar su cuerpo para darle una cristiana sepultura y estar tranquilos. Queremos cerrar este dolor, saber dónde está y poder rezarle en un camposanto como él se merece”, reiteró el acongojado joven trabajador.

Heriberto Esteche, desaparecido en el río Paraná.

Su padre era muy amoroso

En la casa lo lloran su doña y sus seis hijos —cuatro varones y dos mujeres— quienes lo recuerdan como el pilar más tierno de sus vidas. “Él nos mimaba muchísimo a todos nosotros, era un padre demasiado amoroso y siempre estuvo a nuestro lado”, recordó con inmenso cariño.

Falsa alarma

En la mañana de hubo un hallazgo de cadáver en la zona, pero el propio hijo fue a corroborar el hecho y descartó que sea el papá. “Me dijeron que era encontraron un cuerpo, pero era de una persona joven”, finalizó el joven.