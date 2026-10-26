[VIDEO] Tatáchos al volante ojapo sarambi

Una pareja alcoholizada desató un feroz sarambí tras burlar una barrera en Mariano. Fernando B. (24) y Elva S. (31) iban a bordo de un Toyota IST blanco. Al divisar el retén sobre la ruta PY03, el arriero pisó a fondo el acelerador para huir. Agentes del Grupo Águila le cerraron el paso unas cuadras después en el barrio Central.

Lejos de calmarse, los ocupantes reaccionaron como fieras y surtieron a los uniformados. Tras un caldeado forcejeo, la Policía logró reducir a los dos y meterlos a la patrullera. Al requisar el auto, pillaron un termo azul bien cargado con 44 latas de cerveza fría.

Ambos fueron llevados a la Caminera, pero se negaron rotundamente a soplar el tubito. La fiscala Gladys Paredes ordenó la incautación del rodado y del feroz cargamento de chupi. Los dos quedaron encerrados en el calabozo por resistencia y exposición al peligro.