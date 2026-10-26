[VIDEO] ¡Ya está todo para la sopa! Chiche puso el anillo De rodillas, con el corazón en la mano y con una de las demostraciones más grandes de amor, Chiche Corte le pidió a Yas Franz que sea su doñita para …

De rodillas, con el corazón en la mano y con una de las demostraciones más grandes de amor, Chiche Corte le pidió a Yas Franz que sea su doñita para toda la vida. Pea he’íse hína que el comunicador le pidió a la cuerona que se case con ella. La propuesta fue con público incluido, pero todo fue una sorpresota por lo que nadie se esperaba y quedaron boquiabiertos.

“No se lo esperaba nadie y menos ella. Después de la foto familiar agradecí que me tengan en cuenta y me arrodillé para pedirle oficialmente ser parte de la familia, lo bueno dijo que sí”, contó el presentador de televisión en sus redes sociales.

La Miss Universo Itapúa 2017 saltó de la emoción y flor de abrazo le pegó a su futuro ména para decirle que acepta. En su cuenta social dijo que, “le dije sí al amor de mi vida y mi mejor amigo. Mil veces SIII mi Chimi. Sí a una vida entera a tu lado, a vivir los planes de Dios para nosotros y a construir un hogar lleno de amor y paz. Te amo aún no puedo creer, nos vamos a casar”, dijo muy feliz y emocionada.