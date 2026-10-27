¡A lo Paraguay! Lilian peñeó en yanquilandia La cuerona Lilian Ruiz estuvo farreando a full por yanquilandia. En un posteo mostró el momento exacto donde preparaban el asadito, mientras peñeaban…

Para la cuerona los verdaderos placeres de la vida están en compartir con los demás ndaje.

La cuerona Lilian Ruiz estuvo farreando a full por yanquilandia. En un posteo mostró el momento exacto donde preparaban el asadito, mientras peñeaban entre amigos. “Entre el calor de la fogata, el sabor de un buen asado, las voces de grandes amigos y brindis que se hicieron eternos… vivimos una noche de esas que merecen repetirse”, describió lo vivido en sus redes.

En charla con Crónica tiró que esos son los verdaderos placeres de la vida, “todo está en las cosas simples: un buen asado, una copa de vino, buena música y, sobre todo, compartir momentos con personas que queremos. Son esos momentos los que se convierten en recuerdos inolvidables”, he´i.

La rubiaza he´i que lo más lindo de compartir así es “sin duda, la conexión entre las personas. Las risas, las anécdotas, las canciones, las charlas que se alargan hasta cualquier hora y esa sensación tan nuestra de estar en familia, aunque estemos lejos de casa”.

El asado y toda su ceremonia es una de sus pasiones, “creo que el secreto está en hacerlo con paciencia, a fuego lento, con buenas brasas y mucho amor. Pero también pienso que el asado sabe mucho mejor cuando se comparte en buena compañía.”, he´i la cuerona que prefiere el asado paraguayos, aunque los yanquis hacen también lo suyo, pero dijo, “¡Siempre voy a elegir nuestras raíces!”

Lo purete es que el asadito contó con la presencia de grandes artistas como Germán Barbudez y Jorge Zoilan.