Buen movimiento de entradas para el clásico Hasta la siesta de este martes, los precios populachos habilitados por el Ciclón parecen haber servido para entusiasmar a su hinchada.

El periodista de La Tribu 1120 AM, Juan Denis, informó que hasta la 1 y media de la tarde de este martes, aproximadamente unas 4.000 entradas para el Clásico entre Cerro Porteño y Olimpia en La Nueva Olla ya se vendieron o canjearon, recordando que el club puso a disposición precios populares para su hinchada.

Las entradas están disponibles a través de Tuti y en el lobby de Cerro Porteño, costando Gs. 15.000 para las Graderías Norte y Novena, Gs. 20.000 para Plateas, Gs. 40.000 para Preferencia Lateral y Gs. 110.000 para Preferencia VIP.