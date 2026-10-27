Cambian requisitos para cruzar el puente de la Integración Desde el 3 de noviembre, los paraguayos y brasileños que cruzan en vehículos livianos por el Puente de la Integración, entre Presidente Franco y Foz …

Desde el 3 de noviembre, los paraguayos y brasileños que cruzan en vehículos livianos por el Puente de la Integración, entre Presidente Franco y Foz de Iguazú, deberán cumplir nuevos requisitos documentales.

Los paraguayos que viven en Presidente Franco, Ciudad del Este y Hernandarias tendrán que presentar cédula o pasaporte vigente y el Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo (DTVF), que se tramita ante la Policía Federal brasileña.

Los paraguayos residentes en Foz deberán mostrar su documento de viaje y un comprobante de residencia en Brasil. En tanto, los brasileños que viven en Paraguay necesitarán su documento de viaje y la documentación migratoria paraguaya. Los brasileños residentes en Foz deberán gestionar el DTVF ante Migraciones de Paraguay.

El trámite para brasileños se realiza en la oficina de Migraciones de Ciudad del Este y cuesta G. 74.929. La entrega demora hasta 72 horas hábiles. El paso estará habilitado de lunes a domingo, de 07:00 a 13:00. Todos los ocupantes, incluidos los menores, deberán contar con sus documentos. No se permitirá el cruce de motocicletas ni el transporte de mercaderías, salvo productos de primera necesidad autorizados he’i.