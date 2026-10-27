¡Cháke! Malevos roban hasta cuentas de Whatsapp hína El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) lanzó un cháke a la ciudadanía por una nueva modalidad de estafa con la que los…

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) lanzó un cháke a la ciudadanía por una nueva modalidad de estafa con la que los malevos se adueñan del WhatsApp ajeno. Según los capos de la tecnología, los malandros buscan quedarse con el código de verificación de la aplicación mediante una llamada telefónica. Para eso, acceden al buzón de voz de la víctima y consiguen el número que necesitan para activar la cuenta en otro celular.

Lo más preocupante es que el golpe puede ocurrir mientras la persona está durmiendo, sin darse cuenta de lo que está pasando. Una vez que los delincuentes toman el control de la cuenta, el verdadero dueño puede quedar sin acceso a su WhatsApp, mientras los estafadores podrían utilizar su identidad para joder a sus contactos.

Ante esta situación, el Mitic recomienda activar la verificación en dos pasos desde los ajustes de WhatsApp y establecer un PIN seguro. También aconseja cambiar la contraseña predeterminada del buzón de voz o contactar con la compañía telefónica para desactivar este servicio si no se utiliza.

Las autoridades piden a la ciudadanía no bajar la guardia y compartir estas recomendaciones con familiares y amigos, para evitar que más personas caigan en esta trampa digital.