Crecida de río Jejuí deja a animales silvestres sin su hogar La crecida del río Jejuí está obligando a varios animales silvestres a abandonar su hábitat y buscar refugio en las zonas urbanas de San Pedro de Ycu…

Los animales silvestres se están quedando sin su hogar a causa de la crecida. (Lorenzo Agüero)

La crecida del río Jejuí está obligando a varios animales silvestres a abandonar su hábitat y buscar refugio en las zonas urbanas de San Pedro de Ycuamandyyú. Ante esta situación, los Bomberos Voluntarios Amarillos están trabajando a full para rescatar a estos animalitos y devolverlos sanos y salvos a su hogar.

El capitán mayor César Sánchez, comandante de la unidad, contó que prácticamente realizan un rescate por día. Entre los ejemplares que fueron rescatados hay un koi guazú o puercoespín adulto, otro más pequeño, un tejú guazú y una lechuza.

“Sube el agua y, como San Pedro está rodeado de naturaleza, los animales empiezan a buscar refugio y aparecen en la ciudad. Una vida es una vida, los rescatamos y los devolvemos a su entorno”, he’i el comandante.

Los bomberos piden a la ciudadanía que no ataque, lastime ni mate a estos animales, ya que llegan hasta las casas y calles desesperados por encontrar un lugar seco donde protegerse. La recomendación es avisar inmediatamente a los voluntarios para que puedan intervenir de manera segura. Además, los rescatistas necesitan una mano solidaria, por lo que solicitan donaciones de jaulas, trampas que no lastimen a los animales, pinzas especiales y redes para realizar los procedimientos con mayor seguridad.