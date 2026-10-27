Cuerona es la Marilyn Monroe paraguaya voi El Club Centenario se tiñó de fiesta para celebrar el aniversario del Aborigen. Hasta ahí llegó la madrina del “Indio”, Marisol Olmedo, con una tenid…

El Club Centenario se tiñó de fiesta para celebrar el aniversario del Aborigen. Hasta ahí llegó la madrina del “Indio”, Marisol Olmedo, con una tenida despampanante que embelesó al rollo. En charla con Crónica he’i que, “me inspiré más en Marilyn Monroe, por eso la temática del peinado y el look elegante, bien coqueto, que es lo que más me gusta. Todo mandé hacer, pero yo misma diseñé”.

Durante la charla habló avei de su figura dentro del mundo aborigen y dijo que “hay un antes y un después porque la Madrina llegó a representar mucho más que una figura dentro del club. Fue una manera diferente de vivir, transmitir y demostrar el amor por Guaraní. Cada persona tendrá su opinión, pero yo sé lo que significó para mí y todo lo que entregué por estos colores. Y eso es algo que forma parte de mi historia con el club”.

Marisol tiene bien claro que “lo más lindo siempre va a ser la pasión y creo que de eso se trata, porque por más que a veces pierda la pasión, el amor nunca se va. Si te cuento todo lo que hice por Guaraní, capaz ni me creen. Hice cosas que solamente alguien que siente estos colores de verdad podría entender”.