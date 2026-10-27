Doña de José Canale realizó una producción nde’ava y contó por qué está feliz Yessi Ramírez sumó un añito más de vida y compartió una sesión de fotos para festejar, el rollo le tiró buena onda.

Yessica Ramírez festejó su cuarto de siglo con una sesión de fotos mbarete, que luego de publicarlas el rollo le hizo sentir todo el cariño del universo ndaje. “Estoy muy feliz sinceramente. Tengo una hermosa familia y eso me hace sentirme en parte realizada. Aunque creo que todavía tengo mucho por alcanzar”, dijo en charla con Crónica.

En sus 25 años de vida está convencida de que lo más lindo para ella es “ser mamá muy joven y ver cómo estoy creciendo junto con ellas que son lo más importante en mi vida. No cambiaría nada todo lo que viví me hizo ser la persona que soy y realmente admiro cada etapa que supere y como fui madurando con los años”, confesó.

Uno de los pendientes que como persona y mujer tiene con ella misma es, “terminar una carrera. Siempre me pongo a estudiar y en el camino lo dejo pero estoy confiada que dentro de poco encuentro algo que de verdad me atrape”, confesó que todavía no le picó el bichito indicado.

La doñita habló avei de como se siente ser la diña de un campeón sudamericano y un albirrojo muy querido por los paraguayos, en ese sentido dijo que, “lo que más me gusta de su profesión es que en los días de entrenamiento tiene tiempo para acompañarnos a las nenas y a mí a nuestras actividades Lo más difícil son los viajes y la pretemporada”, he´i.