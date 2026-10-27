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Detienen al director del Penal de Emboscada

Avei el jefe y sub jefe de seguridad de la cárcel cordillerana.

| Por Crónica
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Se hizo un allanamiento en el Penal de Emboscada y detuvieron al director.

¡Feroz descabezada! Cayeron los capos máximos de la cárcel de Emboscada tras la fuga de dos reos. El Ministerio Público y la Policía Nacional allanaron y metieron preso a medio mundo. Entre los nuevos detenidos está el propio director del penal, Pablo G. A. También marcharon presos el jefe de seguridad Aldo G. y su subjefe Mario C.

La drástica redada se suma al encierro de los cuatro guardias pillados con celulares. Los primeros custodios detenidos cantaron todito ante la Fiscalía y salpicaron arriba.

Saltó a la luz una presunta red de feroz complicidad interna para facilitar el raje. Los reos Éver Ozuna y Robert Merlo habrían contado con luz verde de la cúpula.

La Fiscalía no descarta más allanamientos e imputaciones en las próximas horas. El penal de “alta seguridad” terminó siendo un colador con bendición de las autoridades.

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