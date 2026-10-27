Mirá el susto que se llevó Fabi Martínez Fabi Martínez apareció en las redes sociales con una inquietud que le dio un sustazo de aquellos. Resulta ser que hace unos días le salieron manchas …

Fabi Martínez apareció en las redes sociales con una inquietud que le dio un sustazo de aquellos. Resulta ser que hace unos días le salieron manchas rojas y además se instalaron algunos dolores leves en sus “mellis”.

“Ahora me voy a ir al doctor. Voy a ir a hacer buen uso de mi seguro médico ya otra vez porque me salió algo en este pecho y tengo mucha fiebre”, contó a sus seguidores.

“Es una reacción que apareció hace algunos días nomás. Pensé que con los días iba a pasar. Entonces me mantuve así. Empezó con un puntito rojo. Yo tenía en esa zona un hilito que no se reabsorbió de la cirugía. Pero de eso pasaron, no sé, 9, 10 años, no recuerdo bien”, relató sobre cómo se le presentaron las molestias.

Lo cierto es que la presentadora de streaming se armó de coraje y fue hasta el médico donde le pidieron algunos estudios para saber cómo tratar la sitú.

“Esto empeoró y me asusté. O sea, no sé, me asusté al ver mi pecho así.Tomé coraje y me fui al centro médico”, he’i la locutora que está a la espera de los análisis para saber cuál es el mambo.

“No es para alarmarnos. No es para alarmarnos, gente. No mal divaguen ya otra vez. Porque yo ya me mal divagué. Ustedes no me mal divaguen peor”, pidió.

A la par insistió en la importancia de que “laschi” acudan a los controles correspondientes de forma periódica para estar siempre sanas y salvas.