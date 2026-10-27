Inundaciones no dan tregua, buscan extender la emergencia por 120 días La Cámara de Diputados tiene previsto estudiar la ampliación por 120 días de la emergencia ambiental y vial en Alto Paraná, Itapúa, Misiones y Ñeembu…

La Cámara de Diputados tiene previsto estudiar la ampliación por 120 días de la emergencia ambiental y vial en Alto Paraná, Itapúa, Misiones y Ñeembucú, departamentos afectados por las intensas lluvias y las inundaciones por efecto del fenómeno de El Niño.

El diputado César Cerini, titular de la Comisión de Cuenta y Control, explicó que la medida busca dar mayor rapidez a las instituciones para ayudar a la gente afectada por la crecida. Con esta ampliación, las gobernaciones, municipalidades y el MOPC podrán realizar reprogramaciones presupuestarias y contrataciones por excepción para encarar los trabajos urgentes.

“Esta declaración de emergencia les va a servir a las distintas instituciones para tomar decisiones rápidas y dar soluciones a los compatriotas que quedaron bajo agua”, manifestó Cerini.Pero el legislador también puso sobre la mesa otro problema que afecta al interior del país: los caminos en pésimo estado.

Por eso, adelantó que presentará un proyecto de ley para unir a municipios, gobernaciones y al MOPC en consorcios destinados a construir y mantener caminos de todo tiempo. Según explicó, cuando los caminos quedan intransitables, los productores no pueden sacar sus cosechas a tiempo y terminan perjudicados económicamente. La propuesta apunta a mejorar las vías rurales con enripiado, una alternativa menos costosa que el asfalto tradicional.