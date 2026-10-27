Doc ikuerai de los ñembo “Nostradamus”, piden reposo domingo para enfermarse lunes 😂 Doctora contó que los domingos por la tarde se llena la sala de urgencias, porque muchos “adivinan” que se van a enfermar el lunes

Conseguir un reposo médico para faltar al trabajo parece ser una costumbre bastante “normal” entre algunos pacientes. Así lo contó una doctora, quien aseguró que los domingos a la tardecita y los lunes son los días en que más gente llega a las urgencias con la esperanza de conseguir el famoso papelito para justificar la ausencia, en la mayoría de los casos por la resaca.

“Durante los años en que trabajé en guardias médicas, ya desde las 17:00 de los domingos empezaba a llenarse la urgencia.

Muchos llegaban diciendo que tenían dolor de cabeza, malestar estomacal o que sentían que estaban por resfriarse, pero en realidad buscaban justificar su ausencia laboral del lunes, la mayoría ya predecía que al día siguiente se iba a enfermar el lunes, los pacientes que llegan con olor a alcohol manifiestan en la mayoría de los casos malestar estomacal, ya adivinan que se van a enfermar un día antes”, contó a Crónica la dra Tatiana.

En otro de los casos son bien sinceros, “hay pacientes que te dicen directamente que no fueron a trabajar y que necesitan un reposo para justificar su ausencia”, comentó la profesional, quien aclaró que la cantidad de días depende de la evaluación médica y de si realmente existe una condición de salud que lo justifique.

La doctora también señaló que los médicos muchas veces quedan entre la espada y la pared, especialmente en el sector privado, donde una queja de un paciente puede generar problemas laborales. Incluso recordó el caso de una colega que fue escrachada en las redes sociales por negarse a entregar un reposo que consideraba injustificado.

La médica recordó, además, que emitir un reposo sin una justificación adecuada puede traer consecuencias “un colega tuvo que recurrir a un abogado después de que un paciente utilizara un reposo médico como parte de un proceso judicial, el paciente consiguió el reposo y había sido era para presentar en el juzgado par no ir a declarar y terminaron citando al colega”, expresó.

¡Ojo con los sellos y las firmas!

Otro punto preocupante es el posible uso indebido de documentos médicos. La profesional contó que, en una ocasión, recibió una consulta sobre un reposo que supuestamente llevaba su firma, pero que ella no había expedido. El documento llamó la atención porque la firma no coincidía con la que acostumbraba utilizar. Según su relato, este episodio le hizo sospechar utilizaron su sello en un descuido, “cuando se confirmó que no era mi firma y que yo no había expedido el reposo le despidieron del trabajo a la persona que había presentado”, contó.