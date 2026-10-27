Maricha cerró un capítulo importante en su vida ndaje Maricha Olitte se despidió de la función pública que ejercía en la muni de Fernando de la Mora, dónde ocupaba el cargo de directora de la Dirección d…

Maricha Olitte se despidió de la función pública que ejercía en la muni de Fernando de la Mora, dónde ocupaba el cargo de directora de la Dirección de Arte y Cultura de la ciudad joven y feliz.

Maricha agradeció en sus redes sociales la oportunidad que le brindaron para servir a su querida ciudad.

“Hoy cierro un capítulo muy importante de mi vida, después de estar 11 años al frente de la Dirección de Arte y Cultura de la Municipalidad de Fernando de la Mora, llega el momento de despedirme de una función que ejercí con amor, compromiso y una profunda vocación de servicio. Fueron años de desafíos, aprendizajes, sueños compartidos y, sobre todo, de encuentros con personas maravillosas que hicieron de este camino una experiencia inolvidable”, escribió Maricha en Facebook.

Luego escribió que se lleva en el corazón todos los aplausos de los escenarios, en cada presentación de los artistas y la satisfacción de haber contribuido con el crecimiento cultural de la ciudad desde su puesto laboral ndaje.

“Gracias a cada docente, artista, alumno, compañero de trabajo y familia que me acompañó y fue parte de esta historia y sobre todo al intendente Alcides Riveros que confió en mí aún sin conocerme y me dio la oportunidad de trabajar por la cultura de mi ciudad. Me voy con la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí, con la gratitud de haber sido parte de tantos sueños y con el corazón lleno de recuerdos. Porque los cargos son pasajeros, pero las huellas que dejamos en las personas permanecen”.

Y finalmente posteó, “hoy no me despido de la cultura, porque ella es parte de mi esencia. Simplemente cierro una etapa para abrirme a nuevos caminos, nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Gracias, Fernando de la Mora, por estos 11 años de historia compartida”.