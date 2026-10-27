Marly confesó qué la hizo sufrir ¡como si tuviera 90! La comunicadora habló sobre su hazaña en curepilandia para ver a uno de sus grupos favoritos y vivir una experiencia única.

“Ese día salté como si fuera una niña de 20, hoy me duele el cuerpo como si fuera que tengo 90 años”, contó Marly Cáceres después de haber saltado, coreado y bailado en el concierto de la banda surcoreana BTS.

En charla con Crónica contó que siempre quiso ir “a un concierto en pista en Argentina. Me enteré que estaría BTS y aproveché todo porque el público argentino es genial”.

La comunicadora contó que es la primera vez que viaja sola en décadas. “Mi autoregalo de los 40 años, fue mi primera experiencia sola en un concierto afuera y en Argentina. Así como imaginé y bueno disfruté a full pero terminé complicada”, confesó que los dolores están presentes después del espectáculo de BTS.

“Me desperté y me dolía todo, literalmente, hasta el dedo del pie. Es que desde las 10 de la mañana hicimos fila hasta las 16:30. Pero fue una hermosa experiencia así que el dolor de disfrute no duele tanto”, comentó.

La linda aventura que vivió Marly también sirvió para conocer nuevas amigas y compartir la experiencia con dos paraguayas a quienes conoció mientras estaba en el concierto del grupazo.

En medio de gente que salta, que empuja y corea las canciones con mucha pasión, estaba la presentadora quien aseguró que “no soy de entrar a los pogos, pero en esta no había caso, la avalancha te hacía parte. Estabas quieta, parada, pero con la presión de la gente terminas siendo parte de todo. Fue una verdadera locura”.

“Hay que invertir en felicidad”

Una de las frases mbarete que tiró la entrevistada fue que no hay que dejar pasar la oportunidad de darse gustos. He’i que es necesario la felicidad y que todo lo relacionado a experiencias que le hacen feliz a uno deben formar parte de las inversiones. “Hay que invertir en felicidad”, tiró.

Otro punto importante que destacó es que en el espectáculo había personas de todas las edades y reflexionó que “nosotros somos millennials y somos de esa generación que todavía nos sentimos adolescentes, hasta que tu cuerpo al día siguiente te dice no amiga. Pero si estás feliz y si no terminás lastimada, si te cuidas, es cuestión de disfrutar para mí es muy importante el poder disfrutar de la vida si tenés la oportunidad de invertir en felicidad”, dijo.

Ir al baño fue toda

una experiencia

confesó voi Marly

Marly empezó a movilizarse desde las 6:45 para el concierto. La fila era interminable y cada quien debía cuidar su lugar. Lo cierto es que más allá de la fila para entrar a encontrar un lugar frente al escenario, también están las necesidades.

En una de esas, el pipi entró al chat y la comunicadora se vio en aprietos, decidió ir hasta el baño que estaba a una cuadra y media.

En el lugar tuvo que abonar 3.000 pesos para acceder al sanitario, unos 12.000 guaraníes. “Mientras esperábamos para entrar al baño, empezó a moverse la fila. No pudimos entrar, le prendimos fuego a nuestros zapatos y volvimos corriendo a recuperar nuestro lugar”, contó.

“Al final esperamos otros 15 minutos para entrar así que bien podíamos haber entrado. Pero bueno, igual, por suerte, los baños adentro estaban en condiciones todavía en ese momento”, he’i.

Para el 2027, va por el doblete

La experiencia fue muy divertida para la comunicadora, que tiene pensado volver a Buenos Aires para ver a uno de sus grupos favoritos, que visitarán curepilandia en el 2027.

“En realidad estoy esperando hace mucho tiempo verlos y espero cumplir el año que viene el sueño de escuchar en vivo a los Backstreet Boys. Es mi grupo de chicas, así que imaginate… les estoy esperando todavía. O sea, ya tengo 40 años, me gustan desde los 10 años, o sea unos 30 años estoy esperando”, contó.