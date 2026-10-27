MEC mete mano tras ataque con cuchillo entre estudiantes El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) ya tomó cartas en el asunto tras el terrible episodio en el que una alumna de 15 años fue herida con un a…

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) ya tomó cartas en el asunto tras el terrible episodio en el que una alumna de 15 años fue herida con un arma blanca, presuntamente por una compañera de 16 años, dentro de un colegio del barrio Sajonia de Asunción.

La intervención busca esclarecer cómo ocurrieron los hechos y qué pasó antes de que la pelea terminara con una de las chicas herida con cuchillo. Desde la Dirección de Educación de Capital se activaron los protocolos correspondientes, se brindó asistencia a la víctima y se realizó la denuncia para que las autoridades competentes investiguen lo sucedido.

El episodio vuelve a resaltar el tema de la violencia dentro de las instituciones educativas y la necesidad de actuar a tiempo ante las amenazas y riñas entre compañeros.