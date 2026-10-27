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Mosquera sobre su lesión: “me merezco lo que pasó”

El colombiano de Cerro Porteño tuvo minutos en la Reserva, y reconoció que capaz fue su culpa el no haberse podido adaptar.

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Harold Mosquera reconoció que pudo haber sido su culpa lo que le ocurrió en Cerro.

El paisa Harold Mosquera volvió a tener minutos en la Reserva del Ciclón luego de varios meses lesionado, y dijo estar contento porque el equipo ganó, aunque admitió que “han sido meses difíciles, pero igual me merezco lo que pasó, porque llegué con algo de sobrepeso y capaz no me tomé las cosas demasiado en serio”.

Sobre la lesión, el colombiano he’i que “estuve bien hoy, la idea era que tuviera minutos y ahora a seguir para poder volver y ayudar al equipo. Con Holan estaba en una época en la que había pasado por cirugía, y ahora con el Profe Costas me estoy recuperando. Hablé con él y me dijo que me concientice y que puedo aportar al plantel”.

Reveló que “mi contrato es hasta diciembre de 2027, pero hay que entender que fue un año muy difícil. Lo importante ahora es el día a día, y ya después conversaremos con los directivos sobre eso”. Ya sobre el clásico de este domingo dijo: “lo importante es que ganamos otra vez gracias a Dios, y eso nos ayuda a tener una semana más tranquila”.

Reconoció también que no estaba preparado para lo potente del fútbol paraguayo: “en Colombia todo es mucho más técnico, acá el marcaje es más duro y se está todo el tiempo encima del rival. Yo creo que tengo las condiciones para marcar la diferencia en Cerro, venía de un muy buen presente. A veces hago doble turno en lo físico para estar a punto”.

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