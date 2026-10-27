Ñato quiso matar a su ex frente a sus hijos La mujer logró escapar y llamar a la poli.

Una madre de 34 años y sus retoños vivieron momentos de puro terror en Pilar. El violento hecho oiko en una humilde vivienda del barrio San Antonio. Su expareja, un funcionario público de 40 pirulos, atropelló la casa hecho una fiera. El tipo golpeó salvajemente a la mujer, intentó ahorcarla y le sacó un feroz puñal.

Las criaturas presenciaron el calvario mientras el arriero amenazaba de muerte a la mamá. En un descuido del agresor, la valiente doña logró escapar con sus hijos a la calle. Una de las nenas actuó con tremenda rapidez y marcó al 911 en plena huida.

Agentes policiales llegaron volando al sitio y le pusieron las esposas al descontrolado. El fiscal David Cabral ordenó su detención e incautó el arma blanca utilizada. El funcionario quedó bien guardado en el calabozo imputado por violencia intrafamiliar.