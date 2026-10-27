Omano karai tras caer a un pozo

Una tremenda tragedia enluta a una humilde familia de San Pedro del Paraná. Un karai de 46 años perdió la vida tras caer al pozo de agua de su propia casa. El triste suceso oiko en el barrio San Francisco. La víctima fue identificada como Marcelo D. A., quien sufría un trastorno mental.

Su desconsolada madre, ña Adela (72), fue quien lo encontró en el fondo del pozo. La anciana pidió auxilio a los gritos y alertó a los agentes de la Comisaría 7.ª. Bomberos Voluntarios llegaron al toque, pero el hombre ya estaba sin signos vitales. Los rescatistas trabajaron arduamente para sacar el cuerpo de la profunda fosa.

El fiscal Rolando Ortega intervino y dispuso la entrega de los restos a su hermana. El vecindario quedó consternado por la dolorosa partida del querido vecino itapuense.