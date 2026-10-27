Comunicadora deberá someterse a una delicada cirugía La comunicadora de Televisa Gisela Britos, quién está radicada hace años en México, había compartido una reflexión en sus redes sociales sobre la emp…

La comunicadora de Televisa Gisela Britos, quién está radicada hace años en México, había compartido una reflexión en sus redes sociales sobre la empatía y solidaridad que deben de tener loperro con las personas que están padeciendo de alguna dolencia, y evitar sobre todo burlarse de la desgracia ajena.

Gi viene peleando contra un mba’asy que se le había detectado y tuvo que ser sometida a una operación ndaje.

“Hace 18 años fui operada de un ameloblastoma, un tumor benigno que afectó parte del hueso de mi mandíbula y requirió la colocación de una prótesis de titanio. Después de tantos años, el tumor volvió a aparecer y ahora debo someterme a una nueva intervención para extirparlo, ya que su tamaño es menor”, dijo a Crónica desde charrolandia.

La comunicadora omombe’u que va a venir al país para someterse de nuevo a la intervención quirúrgica, “mi intención es realizar la cirugía en Paraguay, con el mismo especialista que me atendió hace años y conoce mis antecedentes clínicos. La intervención está pendiente de programación y, mientras organizo todo acá, continúo con mis actividades profesionales”.

“Estoy afrontando esta etapa con responsabilidad, fe y esperanza, por supuesto, es una situación que requiere atención, pero también es parte de mi historia y de mi compromiso con mi salud”.

Luego explicó, “esta experiencia me ha hecho reflexionar sobre lo fácil que es opinar sobre alguien sin conocer lo que está viviendo. Muchas veces, detrás de una cicatriz o de un cambio físico, hay una historia que desconocemos”.

“Como comunicadora, creo en la importancia de informar con sensibilidad y como persona, en la necesidad de practicar la empatía. No se trata de generar lástima, sino de crear conciencia: antes de juzgar, recordemos que no conocemos todas las batallas que alguien puede estar atravesando”, gatilló finalmente la profesional de la comunicación.