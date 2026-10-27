Pettengill: “Cerro necesita un presidente las 24 horas” El ex presi del Ciclón habló de la actualidad del Club y todo lo que se está haciendo mal, según él, desde la nueva dirigencia.

El ex presidente de Cerro Porteño, Luis Pettengill, habló con La Tribu 1120 AM sobre el complicado presente azulgrana, y recordando su época como el capo del Ciclón dijo: “yo era un Presidente full time, las 24 horas del día estaba detrás de Cerro y durante seis años. Estaba en todas las prácticas, en todos los viajes, estuve 6 años sin vacaciones porque en Cerro apenas termina un torneo ya tenés el otro cerca. Eso es lo que le faltó a los presidentes que me sucedieron, dedicarse full time al Club”.

Sobre si una institución como Cerro Porteño podría funcionar delegando funciones y manejando todo a distancia dijo directamente “ndaipori, no anda así, ese es un camino al desastre. En los clubes de Paraguay, el presidente es el único que manda, es el único que hace cheques, pea la omanda. Si el presidente no está siempre presente para cualquier cosa que surja, entonces hay problemas”.

Sobre los errores que cometió la dirigencia actual del club, Pettengill he’i: “la mayoría de la gente que entró ahora no es del tema fútbol, sacando al presidente, nosotros sabíamos eso, lo que pasa también es que se fueron todos al Mundial y quedó arco libre para que hagan la pretemporada en Buenos Aires. ¿Por qué? Acá en el Parque Azulgrana nomás tenés que hacer, no hace falta irte a Argentina para chutar la pelota y practicar tiros libres. Si es por los amistosos, te conviene más armar uno contra Trinidense y demás, que son los rivales que le molestan a Cerro en serio. No hace falta tampoco irse a España como se fue el otro (Manolo Giménez en 2024) aunque eso fue en la gestión anterior (JJ Zapag)”.

Ya hablando sobre el presi actual, Blas Reguera, Luis dijo: “él necesita ajustar su presupuesto, sino yo creo que nos vamos a quedar sin directiva el año que viene. Si no clasificamos para la Libertadores, está difícil permanecer ahí, y no digo que vayan a abandonar el barco, pero tampoco les veo con ganas de meter la mano en la billetera, si es que la tienen”.