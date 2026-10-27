Presi de Ameliano pedirá que arbitraje sea transparente Héctor Melgarejo sigue disconforme con la labor de los árbitros luego del polémico gol que le anularon a la V Azulada ante Olimpia.

Este martes, el presidente del Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo, insistió a los medios con sus críticas al arbitraje luego de conocerse el análisis de la Comisión de referees sobre las jugadas polémicas de la última fecha. Manifestó que pedirá más transparencia para la próxima temporada, debido a lo que entendió como disparidad de criterios en el gol que le anularon a su equipo ante Olimpia.

El presidente cuestionó las explicaciones de la dirección de árbitros. “Estamos hablando de diferentes criterios del Departamento de Árbitros con los que analizan las jugadas. Entramos en una zona gris terrible porque no sabés qué tipo de regla se aplica”, aseguró.

Ya fue adelantando que “vamos a solicitar por escrito que para el próximo campeonato los audios VAR estén a disposición y que los árbitros expliquen dentro del campo de juega lo que sancionan”.