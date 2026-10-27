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[VIDEO] A minutos de ser coronada Miss Teen Petite, encontró a su mamá en shock

La nueva Miss Teen Petite Americas 2026 Giulianna Silva compartió con Crónica una amena charla de lo que significó para ella como joven paraguaya lle…

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La nueva Miss Teen Petite Americas 2026 Giulianna Silva compartió con Crónica una amena charla de lo que significó para ella como joven paraguaya llegar a ganar este prestigiosa competencia de belleza juvenil.

-¿Cómo fue el proceso que hiciste para llegar al concurso?

-Me preparé mucho en lo personal, clases de oratoria, pasarela, trabajando mi proyección y en muchos aspectos para dar lo mejor de mí que dio su fruto.

-Fue muy peleada la competencia, las demás chicas también estaban bien preparadas...

-Si así mismo, siempre van candidatas bastantes fuertes y la de mi categoría era más aún, el mismo director internacional lo decía que iba a ser muy reñida la elección.

-¿Qué sentiste cuando escuchaste tu nombre como la nueva reina teen?

-Lo primero que se me vino fue ‘gané’ y ya sentí ganas de llorar pero de la emoción porque solo una sabe el esfuerzo que le puso en el camino.

-¿Cuál crees que fue el valor fundamental para que hayas llegado al cetro?

-Considero que fue mi confianza, porque a pesar de tener bastante competencia siempre me centre en mí y en nadie más, también la confianza de otros hacia mí, tanto mi estilista como mis familiares y amigos.

-¿Cómo viviste ese momento cuando te encontraste con tu mamá, que fue a acompañarte en el evento?

-Mi mamá entró en shock pero literalmente, tanto que ella no se subió al escenario para felicitarme, solo se aisló en los camerinos y la tuve que ir a buscar yo. La encontré en un estado de shock, fue muy chistoso ese momento, a pesar de encontrarle así a mamá en ese estado.

-¿Y ahora que te espera en ese año de reinado, es un tremendo compromiso para vos como joven paraguaya llevar la corona?

-Sí, me espera seguir trabajando en mí y mejorando cada día más por supuesto porque si es un logro bastante importante pero por eso quiero que sea mérito y no parar hasta mejorar mucho más

-¿Qué representa para vos esta corona?

-Para mí está corona representa orgullo y mucho esfuerzo porque volví por la revancha ya que en 2024 fui a este concurso y quedé solo como tercera finalista, me preparé más y logré mi objetivo

-¿Es una responsabilidad bastante grande e importante este compromiso que ahora asumis?

-Es un compromiso bastante grande pero aparte de verlo como un compromiso yo veo como una nueva oportunidad para ser mejor y a través de eso inspirar a muchas chicas de nuestro país que tienen la misma ilusión que yo tuve

-¿Llegaste a hacer buenas amistades con las demás chicas?

-Tuve la oportunidad de conocer maravillosas chicas con culturas distintas y me llevo algo de cada uno de ellas

-¿Cómo te recibieron en tu casa, tus amigos, compañeros, tus vecinos?

-Me recibieron súper bien y hasta ahora sigo recibiendo mensajes de felicitaciones y súper lindo sentir ese apoyo de los demás

-¿Sos enamorada de las mascotas, cómo te recibieron?

-Siii...desde lo 10 años que soy amante de los animalitos incluso ya me hacian bastante falta en mi viaje, tengo 12 gatitos y 2 perritos, super felices de volver a compartir con ellos, nos extrañabamos mutuamente

- ¿Otra cosa que quieras agregar?

-Creo que solo eso, también agradecer por sobre todo a mi Directora Katya Jara y a todos los que estuvieron super pendientes, que senti ese amor y apoyo desde la distancia

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