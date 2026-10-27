Rescataron a Pinki, un firu que estaba sufriendo maltrato y abandono Un perrito llamado Pinki fue rescatado en San Antonio tras una intervención de la Dirección de Defensa Animal, luego de una denuncia por las terrible…

Un perrito llamado Pinki fue rescatado en San Antonio tras una intervención de la Dirección de Defensa Animal, luego de una denuncia por las terribles condiciones en las que se encontraba.

El peludito, mestizo de caniche y de pelaje blanco, tenía una grave herida en la espalda, infestada de gusanos, además de presentar una avanzada pérdida de pelo, compatible con sarna. Lo más triste es que estaba sin asistencia veterinaria, en un ambiente insalubre en total abandono, sin agua ni comida. Durante la intervención, la ocupante de la casa dijo que Pinki pertenecía a su expareja y alegó que no tenía plata para mantenerlo.

Sin embargo, ante el grave riesgo para la vida del firu, los intervinientes procedieron a rescatarlo. Actualmente, Pinki se encuentra bajo cuidado de la institución que cuida de los indefensos animalitos y ya recibió atención veterinaria indicaron. Los responsables podrían enfrentar las sanciones correspondientes por no cuidar como corresponde de los más indefensos.