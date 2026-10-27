Siguen los cuartos de la Copa Paraguay La “Copa de Todos” retoma este martes los partidos pendientes de la fase de cuartos de final, con Libertad enfrentando a Independiente.

Libertad chocará este martes ante Independiente por los cuartos de la Copa Paraguay.

Esta noche, desde las 19:30, Libertad e Independiente de Campo Grande chocarán en la Arboleda de Rubio Ñu en la prosecución de los cuartos de final de la Copa Paraguay. En semifinales ya se encuentran instalados Cerro Porteño y Sol de América, quedando por definir el segundo duelo esta semana.

El ganador de este encuentro chocará ante el vencedor del partido entre Recoleta y Sportivo Luqueño, que se enfrentarán este miércoles en el duelo restante de esta fase del torneo que reúne a los clubes de todas las categorías.

Mientras Independiente logró zafar del descenso en la Intermedia, Libertad es uno de los principales perseguidores del puntero Olimpia en el Torneo Clausura, por lo que los dos equipos llegan con realidades sumamente distintas.