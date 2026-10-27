“Tiburón” ya vichea a los juveniles El ex DT campeón con el Ciclón ya está a full con su nueva labor de Coordinador Deportivo General de Cerro.

Roberto Torres tiró que Cerro tuvo ventaja ante su equipo por jugar en el Defensores del Chaco. Foto: Eduardo Velázquez.

El “Tiburón” Torres ya estuvo presente hoy en la práctica de la División Reserva a cargo del Profe Nelson Cabrera, ya cumpliendo con su nuevo laburo como nexo entre el cuerpo técnico del plantel de Primera y las Divisiones juveniles de Cerro Porteño.

Torres he’i que sobre todo está ahí para hacerle seguimiento a los mita’is que generan interés en el cuerpo técnico de Gustavo Costas, para ver si surge recomendarlos para que suban al plantel principal.

Sobre su función actual dijo “la verdad que hace 11 años atrás ya soñábamos con esta posibilidad de trabajar juntos con Blas Reguera. En ese tiempo él nos dio una mano muy importante como presidente de las Divisiones Formativas, y también habíamos trabajado mucho cuando fui técnico de la primera”.

Al “Tiburón” le preguntaron por lo que dijo el Presidente acerca de que Cerro no hará tantas contrataciones el próximo año e intentará centrarse en sus juveniles, respondiendo: “Cerro Porteño es de los clubes que mejor trabaja en las formativas, el objetivo es poder darle los mejores jugadores al Profe Gustavo Costas”.