Rescató a su papá enfermo de entre las llamas: “No sé cómo le pude sacar” Todo ocurrió cerca de las 22 hs, el pasado fin de semana en una vivienda en Ñemby, cuando la familia ya se preparaba para dormir, “de repente, se apa…

Todo ocurrió cerca de las 22 hs, el pasado fin de semana en una vivienda en Ñemby, cuando la familia ya se preparaba para dormir, “de repente, se apagó el ventilador y el humo ya estaba avanzando por toda la casa”, contó Esteban a Crónica

El fuego ya estaba avanzando por la sala y en medio del susto “solo pensé en mi papá, quien tiene diabetes, una herida en el talón y dificultades para movilizarse por sí solo. Le dije: ‘Levantate, papá, vamos a salir afuera, porque se está quemando la casa’”, relató el joven.

Aunque normalmente tarda entre dos y tres minutos en ayudar a su padre a levantarse, esa noche logró sacarlo rápidamente, impulsado por la adrenalina y las ganas de ponerlo a salvo. “Lo único que estaba en mi cabeza era mi papá, no sé cómo lo pude sacar porque él es grande, del humo no se veía nada, pero logré sacarlo por la puerta del fondo”, contó.

Después de rescatarlo, los demás integrantes de la familia también lograron salir. Una vez que todos estuvieron a salvo, la familia pidió ayuda a una tía y a los vecinos, quienes llegaron con mangueras y baldes para combatir el fuego. Los bomberos llegaron cuando el incendio ya había sido apagado por los propios familiares y vecinos. Aunque las llamas afectaron principalmente la sala, las pérdidas fueron importantes. Se quemaron la moto de su papá, el celular y varios muebles.

“La verdad yo no pensé en rescatar nada, solo me importaba la vida de mi papá, inhalé mucho humo, pero en ese momento no me di cuenta de nada, la verdad no sentí que había sido ya no podía ni respirar”, he’i

Ahora la familia necesita ayuda para conseguir otra motocicleta, que era fundamental para trasladar al papá de Esteban a sus consultas y tratamientos médicos, la vivienda ya está siendo reparada con la solidaridad de la gente, para cualquier ayuda se puede contactar al 0991990647, alias Vicente Galeano.