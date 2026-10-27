[VIDEO] Armó un altar con sus mascotas que ya cruzaron el arcoíris: “Los extraño” Hoy 27 de octubre mucha gente arma un altar esperando a su mascota que ya no está. Con fotos, galletitas, agua y una velita se espera el regreso del firu.

“Mientras preparaba este altar, no pude evitar llorar 🥺🕯️🐾Cada fotografía que coloqué me hizo recordar una historia, una mirada, un rescate, una despedida. Y con cada recuerdo, volví a sentir ese amor tan inmenso que todavía les tengo" escribió desde la cuenta oficial Nadia, la encargada de la Asociación quien rescata y cuida a los perritos, en especial a los abuelitos.

Afirma saber que el Día de Muertos no es una tradición de nuestro país, pero contó que hace años prepara este pequeño espacio para recordar a los angelitos que pasaron por Huellitas. “Porque para mí nunca fueron simplemente perros o gatos rescatados. Fueron parte de mi vida, de mis días, de mis preocupaciones, de mis alegrías y también de mis tristezas. A veces quisiera volver a abrazarlos, acariciar sus cabecitas, escuchar sus ladridos o simplemente tenerlos un ratito más conmigo” confesó.

Contó en sus redes que mientras acomodaba sus fotografías, pensaba en todo lo que vivió junto a ellos. “En los que llegaron sufriendo y aprendieron a confiar, en los que envejecieron a nuestro lado y en aquellos que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, se fueron demasiado pronto. Ojalá supieran cuánto los amé. Ojalá hayan sentido, hasta su último momento, que sus vidas fueron importantes y que nunca estuvieron solos” comentó.

Agregó que encendió las velitas con la ilusión de que, de alguna manera, encuentren el camino de regreso a casa. Y si esta noche las almas realmente vuelven a visitar los lugares donde fueron amadas, espero que todos mis angelitos sepan que aquí todavía los estoy esperando. Mis niños, perdónenme si alguna vez mis fuerzas no alcanzaron, si hubo algo más que pude haber hecho y no supe cómo. Les juro que por cada uno de ustedes luché con todo lo que tenía, incluso cuando yo misma ya estaba cansada" fue parte del escrito que le dedicó a sus amiguitos a quien les dijo que Huellitas sigue siendo su casa.