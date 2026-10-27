[VIDEO] Mboppy: el michi fashion que conquista corazones a pura ternura Se hizo viral en redes con sus espectaculares atuendos.

Detrás de los videos virales del gato Mboppy hay una historia de amor verdadero que nació en medio del dolor y la adversidad. Su dueña jamás buscó la fama en internet, sino un refugio emocional mientras le ponía el pecho a una complicada enfermedad. “Mboppy fue mi compañía más especial cuando atravesaba un problema de salud; parecía sentir mi tristeza y no se me despegaba”, recordó emocionada Alma Ovelar a Crónica.

En esos días grises, comenzó a grabar pequeños videos caseros con su peludo para despejar la mente y encontrar momentos de alegría. Lo que empezó como un tierno pasatiempo se convirtió en un fenómeno: los internautas quedaron locos de amor con las morisquetas del michi.

Hoy la mujer ya está totalmente curada y el felino sigue brillando en las redes sociales con producciones que dejan a todos con la boca abierta. El michi luce pintas de primer nivel: “No sé cuánto cuesta su vestuario; algunas ropitas las compro, otras las confecciono yo y muchas son regalitos”.

La doña se encarga de diseñar cada prenda a su medida: “Disfruto muchísimo el proceso, no es solo vestirlo, sino crear una idea divertida. A la hora de prender la cámara, él se roba el show. Es súper manso, dulce y paciente. Nunca tuvimos que obligarlo a posar para nada”.

Mboppy derrite a todos con su ternura.

Sus poses cautivan a miles de fanáticos: “Mueve la cabecita y se queda mirando de una forma única; ¡parece que de verdad nació para las cámaras!. En total tenemos cuatro gatos: Mboppy, Coco, Rayito y Neni; cada uno tiene una personalidad distinta y ocupan un lugar sagrado en el hogar”, afirmó.

Desmintió la creencia de que los felinos son bichos fríos: “Quienes convivimos con ellos sabemos que son increíblemente cariñosos y compañeros. Adoro su dulzura, sus miradas y toda la inmensa ternura que nos regala a diario”.

Posó con el patrullero policial.

Festejo por el día del Michi Negro

El michi también tuvo su merecido agasajo por el día de hoy. “Por supuesto que festejamos el Día del Michi Negro dedicándole un posteo bien especial en sus redes. Ellos fueron víctimas de supersticiones injustas durante años”, mencionó de forma tajante la dueña del michi sobre el concepto que se tiene sobre los michis negros.

“El amor de un animal no tiene color y Mboppy demuestra todos los días que un gato negro llena la casa de ternura”, remarcó con orgullo.

Los internautas lo usan como terapia

Muchos internautas le escriben para contarle que los videos del michi son su mejor remedio contra la depresión y los días malos. “Nos emociona saber que así como él me salvó a mí, ahora puede sacarle una sonrisa a gente que pasa momentos difíciles. Ver a un gatito haciendo de las suyas puede hacer que un día feo se vuelva mucho más bonito”, sentenció feliz.