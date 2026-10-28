Alumnito de 14 años murió en plena escuela

Una profunda tristeza y conmoción enluta a las aulas de Saltos del Guairá. Un jovencito de apenas 14 años falleció repentinamente dentro de su querida escuela. La tragedia oiko bien temprano, a las 07:20, en la Escuela Fulgencio Yegros del Km 5. La víctima fue identificada con dolor como el estudiante Elías David A. C.

El mitã’i caminaba tranquilamente hacia su clase cuando cayó desplomado al suelo. Docentes y directivos corrieron desesperados a auxiliarlo y reanimarlo en el patio. Lo trasladaron de urgencia hasta el Hospital Regional para intentar salvar su vida. Pese al enorme esfuerzo de los médicos de guardia, ya no pudieron reanimar al péndex.

Compañeros, profes y familiares rompieron en un amargo llanto ante la dolorosa partida. La fiscala Sonia Benítez tomó intervención en el caso para las diligencias legales de rigor.