Amplían recorridos de colectivos en Ñemby y San Lorenzo Los vecinos de Villa Leticia, en Ñemby, y del barrio Lérida, en San Lorenzo, están chochos con las nuevas opciones que tiene para movilizarse gracias…

Los vecinos de Villa Leticia, en Ñemby, y del barrio Lérida, en San Lorenzo, están chochos con las nuevas opciones que tiene para movilizarse gracias a la ampliación de los recorridos de las líneas 88 y 56. La línea 88 suma un ramal que conecta zonas de Ñemby y Capiatá, mientras que la línea 56 llega a más barrios de San Lorenzo, incluyendo Lérida.

Con estos cambios, muchos pasajeros podrán viajar más cómodos y, en varios casos, llegar directamente a donde necesitan ir, sin tener que hacer transbordo ni perder tiempo esperando otro colectivo.

La ampliación busca facilitar el día a día de los trabajadores, estudiantes y de todos los vecinos que dependen del transporte público para movilizarse. El MOPC y el Viceministerio de Transporte dieron a conocer estas mejoras en el servicio.