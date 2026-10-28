Arquero explica por qué le pegó a su DT El arquero del Club Sudamérica de Ykuá Naranja acusado de darle una trompada a su entrenador explicó lo que pasó en un comunicado.

Entrenador que fue agredido por su arquero porque le dijo que iba a ser suplente.

Enzo Godoy, arquero del Sudamérica de Ykuá Naranja del ascenso del fútbol de Itá, fue acusado en estos días de haber golpeado al entrenador de su equipo después de que este le dijera que iba a ser suplente, por lo que fue echado del Club y la entidad hasta publicó un comunicado hablando de lo sucedido.

El portero terminó respondiendo con otro comunicado en redes sociales, diciendo que su entrenador venía maltratándolo desde hacía tiempo con insultos sobre su “condición social”, agregando que sentía que era por esto último que nunca era tenido en cuenta para jugar de titular.

Dijo que cuando se dio el último episodio en el que el DT ya otra vez le dijo que iba a ser suplente, decidió expresarle su disconformidad con la decisión, a lo que el técnico habría respondido insultándolo de nueva cuenta, por lo que fue en ese momento en que Enzo terminó reaccionando golpeando al entrenador.

Aunque reconoce que reaccionó de mala manera, afirma que la manera en que toda la situación se presentó fue errada, contando también que después del primer golpe, tanto él como su pareja y sus hijas terminaron siendo agredidos por los hijos del DT.