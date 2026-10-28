CDE tendrá avei su centro gratuito para cuidar a 120 peques ¡Una gran ayuda para las familias de Ciudad del Este! Unos 120 niños, desde los 4 meses hasta los 4 años, van a recibir cuidado, alimentación y estim…

¡Una gran ayuda para las familias de Ciudad del Este! Unos 120 niños, desde los 4 meses hasta los 4 años, van a recibir cuidado, alimentación y estimulación temprana de manera gratuita paa los papis en un nuevo Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), que se está construyendo en la capital de Alto Paraná. La obra ya tiene un avance del 66% y busca ofrecer un lugar seguro para que los niños estén bien cuidados mientras sus papis salen a trabajar.

El presidente Santiago Peña, acompañado por la primera dama, Leticia Ocampos, y la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, recorrieron las instalaciones para ver cómo avanzan los trabajos.

Actualmente, los obreros están realizando la terminación de paredes y pilares, además de instalar las cañerías para el desagüe. La ministra Centurión destacó la importancia del proyecto para las familias y señaló: “Ese niño que hoy tiene un lugar seguro donde quedarse mientras sus padres van a trabajar es tan importante como la obra o el puente más grande que estamos ejecutando. Ponemos nuestro corazón en este proyecto tan cercano a las familias y liderado por mujeres”, expresó.

El centro forma parte del programa nacional “Semillas del Futuro”, que contempla la construcción de 100 centros de atención a la primera infancia en los 17 departamentos del país.