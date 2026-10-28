Mario habla de sus sucesoras: “Celebro que las chicas sean ahora las reinas del chiste” Los chistes forman parte del folclore paraguayo, son infaltables en las rondas del tereré, en la oficina, en la reunión de los amigos y ahora en los …

Los chistes forman parte del folclore paraguayo, son infaltables en las rondas del tereré, en la oficina, en la reunión de los amigos y ahora en los ¡noticieros o programas de TV.

Pero ojo, ahora son las chicas las que tomaron la posta de los muchachos a la hora de contar los casos graciosos.

El pionero de contar chistes durante la emisión de los programas fue Mario Ferreiro cuando estaba en “La Mañana de Cada Día”, con Yolanda Park y Michelín Ortiz.

“Allá por el 2001 más o menos, un día estaba pensando en cómo hacer más ‘digerible’ el programa de los terribles casos que pasaba en las madrugadas con los informes de Mario Bracho, con casos de violencia, choques, borrachos, agresiones y todo lo que conlleva la violencia. Entonces le dije a Michelín que iba a contar chistes y que me siga”, dijo Mario a Crónica.

Yolanda no entendía al principio los chistes ndaje, “lo simpático era que Yota se quedaba en silencio porque no entendía los chistes, algunos eran realmente muy malos mientras que Michelín se desarmaba de la risa y la gente que nos veía ni qué decir. En ese entonces uno podía contar y reírse sobre temas que si contás hoy al aire, te queman vivo en las redes sociales”, gatilló en presentador de radio y TV.

“Ese espacio tuvo tanto éxito que llegó a tener sponsor enseguida. Lo loco de todo esto, es que ese espacio nació para suavizar las noticias negativas y me sirvió para escribir un libro de humor “Los chistes de Mario” y me hizo ganar una buena plata para mis vacaciones y todo”.

Esa posta lo tomaron ahora Yolanda Park, Tainá Lepinski y otras comunicadoras que se animaron a alegrar a la teleaudiencia.

Mario comentó que le encanta que ahora las chicas se hayan animado a contar avei los chistes durante los programas de TV, “me encanta que ellas cuenten los chistes, es una forma de liberación femenina. Antes los chistes eran bastantes machistas pero ahora ya no, ya es otro tipo de humor mas acorde a los tiempos que vivimos”.

“Yo realmente celebro que las chicas sean ahora las reinas del chiste”, he’í finalmente.