Confiada en que ganará la corona para representar a nuestro país La modelo Fabiola González empieza una nueva etapa en su carrera y compartió con el rollo la firma de su contrato con Gran Belleza Universal Paraguay…

La modelo Fabiola González empieza una nueva etapa en su carrera y compartió con el rollo la firma de su contrato con Gran Belleza Universal Paraguay Oficial y Gran Belleza Universal. La cuerona participará en el certamen de belleza que coronará a su reina el 28 de noviembre

“En Paraguay represento a Fernando de la Mora, la ganadora sale a ser la reina de Paraguay a nivel internacional. Para mí todo esto es muy importante porque es un paso muy grande en los certámenes de belleza, en mi carrera”, contó cómo vive este momento.

Lo purete es que la bellura se siente muy confiada ndaje y sabe de lo que es capaz, “tengo mucha confianza en mí. Se que voy a ganar”, disparó en charla con Crónica.