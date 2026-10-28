Costas y sus buenos números en el Clásico El entrenador curepa volverá a dirigir un partido de Cerro ante Olimpia luego de casi dos décadas y las estadísticas están a su favor.

El DT de Cerro Porteño, Gustavo Costas, volverá a dirigir un partido del azulgrana ante el tradicional rival luego de casi 20 años, habiendo arrasado en su momento ya que, en aquella época, el Ciclón solía ganarle al Decano constantemente. De 9 clásicos que el DT curepa dirigió entre 2005 y 2007, ganó 6, empató 2 y solo perdió 1.

Una de las victorias más recordadas de esos tiempos, fue el famoso 5-0 bajo la lluvia durante el Apertura 2005, en el que Cerro terminaría siendo el campeón. El clásico de este domingo será también el primero de Gustavo en La Olla, ya que cuando dirigía al Ciclón hace dos décadas, todos los partidos se jugaban en el Defensores.

Contrario a lo que pasaba en su época, hoy el azulgrana está muy atrás en cuanto a clásicos, ya que de los últimos 17 solo ganó 1 el año pasado en Ciudad del Este, mientras que en La Nueva Olla no derrota a Olimpia desde hace casi cinco años, en 2021.

Ganarle al leka este clásico y ayudar a que no sea nuevamente campeón podría ser uno de los pocos logros del Ciclón este año, junto con eventualmente ganar la Copa Paraguay, ya que el 2026 ha sido bastante malo.