¿El “gordito” será titular ante Olimpia? Luego del gol al Rayadito, Aliseda se encuentra entrenando a full ante la posibilidad de poder estar de arranque ante el Decano.

El Ciclón de Gustavo Costas ya comenzó con todo los entrenamientos de cara al superclásico ante Olimpia en La Nueva Olla, y el entrenador curepa se encuentra evaluando distintas alternativas principalmente en el ataque, ya que Ignacio Aliseda se perfila como posible titular el domingo.

El “gordito” viene de reivindicarse luego de unos días polémicos, ya que fue pillado jugando al pádel de noche la semana pasada, con el propio Costas diciendo en la conferencia de prensa posterior a la victoria ante San Lorenzo: “por algo no fue titular hoy”. En los entrenamientos, “Nacho” aparece como una posible variante para acompañar a Vegetti.

Costas también tiene dudas respecto al arco de cara al clásico, ya que Ángel Martínez generó dudas por culpa del error que se mandó ante San Lorenzo, que significó el descuento del Rayadito. El argentino Manuel Roffo no arranca de titular desde aquella dura derrota ante Trinidense en Itauguá, y ahora no se descarta que pueda volver.

También está por definirse el esquema táctico, con Gustavo pensando si va a mantener la línea de cuatro en el fondo del último partido, o si vuelve a apostar por una línea de tres zagueros con dos carrileros. La decisión dependerá de la estrategia que pretenda implementar para el chute ante Olimpia.